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Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Telecommunications
Giornata da dimenticare per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che retrocede a 400,03 punti, ritracciando dell'1,83%.
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