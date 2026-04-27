Ferrari prosegue il buyback, acquistate azioni per 17,8 milioni di euro nella seconda tranche 2026

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver proseguito il programma di riacquisto di azioni proprie, avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030). Tra il 20 e il 24 aprile 2026, la società ha acquistato su Euronext Milan 58.000 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di 17.835.971,30 euro, a un prezzo medio di 307,5167 euro per azione.



Dall’inizio della seconda tranche al 24 aprile 2026, Ferrari ha acquistato complessivamente 97.037 azioni per 29.675.805,69 euro.



Alla stessa data, la società deteneva 17.516.708 azioni proprie ordinarie, pari al 9,41% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall’assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026) al 24 aprile 2026, Ferrari ha riacquistato in totale 982.482 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di circa 290.433.890,73 milioni di euro.



A Piazza Affari, intanto, frazionale ribasso per il cavallino rampante di Maranello , che chiude gli scambi con una perdita dell'1,15%.

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