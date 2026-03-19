Milano 14:13
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Dow Jones 18-mar
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Londra 14:13
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Francoforte: sell-off per Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sell-off per Continental
Scende sul mercato la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che soffre con un calo del 4,79%.
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