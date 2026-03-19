Il software non scambia più a premio sui semiconduttori dopo 25 anni

La ricerca di UniCredit

(Teleborsa) - Negli ultimi mesi, il divario di valutazione tra software e semiconduttori si è ridotto drasticamente e, per la prima volta in circa 25 anni, il premio del software è diventato leggermente negativo. Lo si legge in una ricerca di UniCredit sul tema, dove viene evidenziato che si trattava di una relazione che si è mantenuta per diversi cicli, dal crollo delle dot-com alla crisi finanziaria e al boom post-pandemia, e che si è ora improvvisamente invertita.



Il multiplo prezzo/vendite dell'indice S&P 500 Software si è mosso sostanzialmente in sincronia con quello dell'indice Philadelphia Semiconductor (SOX) per oltre 25 anni, influenzati dalle stesse forze generali all'interno del settore tecnologico. Tuttavia, in questo periodo, il software è stato costantemente scambiato a un premio. Questo premio rifletteva la natura del modello di business del software: ricavi ricorrenti, forte visibilità, margini strutturali più elevati e minore intensità di capitale. I semiconduttori, al contrario, sono stati considerati più ciclici e ad alta intensità di capitale, esposti agli squilibri tra domanda e offerta e ai cicli di investimento. Di conseguenza, in genere venivano scambiati a multipli inferiori e con maggiore volatilità.



"Da un punto di vista statistico, il cambiamento assomiglia a un classico evento di coda pesante - scrive Giovanni Mazzariello, Equity Specialist di UniCredit - L'entità e la velocità dell'inversione si collocano ben al di fuori del normale andamento storico, suggerendo una rottura strutturale del regime piuttosto che una rivalutazione ciclica. Quando uno spread che ha persistito per decenni si inverte così rapidamente, segnala un cambiamento nelle aspettative su dove si genererà il valore economico all'interno dello stack tecnologico".



Viene spiegato che la correzione nel settore del software è stata in parte accelerata dall'emergere di OpenClaw, che ha introdotto agenti di intelligenza artificiale operativi e scalabili. A differenza delle versioni precedenti, questi agenti hanno dimostrato reali capacità di esecuzione e hanno visto una rapida adozione. La decisione di OpenAI di assumere i fondatori di OpenClaw ha rafforzato la percezione che si fosse verificato un significativo passo avanti.



"La questione chiave non è se le aziende di software siano in grado di adattarsi - la storia suggerisce di sì - ma a quale costo economico. La pressione sui margini è una possibilità concreta - scrive l'analista - Molte piattaforme oggi aumentano i profitti aggiungendo utenti a un costo marginale prossimo allo zero. Se gli assistenti basati sull'AI diventassero l'interfaccia principale tra utenti e applicazioni, parte del valore intrinseco del livello applicativo potrebbe essere disintermediato. Se gli agenti si evolvessero fino a diventare il principale punto di accesso ai servizi digitali, il valore potrebbe spostarsi dall'applicazione stessa al livello di orchestrazione che coordina e automatizza le attività in background. In tal caso, i fornitori di software dovranno sviluppare nuove fonti di differenziazione che vadano oltre l'archiviazione dei dati, la gestione dei flussi di lavoro e la progettazione dell'interfaccia utente".



Allo stesso tempo, questa transizione potrebbe sostenere l'industria dei semiconduttori. Sebbene i capex degli hyperscaler - stimati in circa 670 miliardi di dollari nel 2026 - non possano crescere indefinitamente, la diffusione degli agenti basati sull'AI potrebbe ampliare la domanda oltre il ristretto gruppo delle grandi aziende tecnologiche. Se gli agenti operassero ininterrottamente su miliardi di dispositivi, richiederebbero maggiore potenza di calcolo on-device, memoria avanzata, processori a basso consumo energetico e capacità di inferenza distribuita. Ciò sosterrebbe la domanda lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori.



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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