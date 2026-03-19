Technoprobe, Equita lima target price e conferma Hold

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 16,7 euro
per azione (-2%) il target price
su Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo dopo la pubblicazione dei risultati 2025
.
Gli analisti scrivono che la guidance e i messaggi della call confermano un forte momentum
, ma al momento senza dare particolare supporto a uno scenario ancora più bullish incorporato dal consensus e dai prezzi di mercato (+26% YTD, +92% a 6M, con valutazioni a 38x-28x EV/EBITDA, a premio sui peers a 32x-25x). "I nuovi mercati restano opzioni interessanti ma con visibilità ancora limitata su timing e contributo (in particolare SiPho) mentre l’accordo per partnership in Cina apre a contributi più importanti da questo mercato dal 2027", viene sottolineato.