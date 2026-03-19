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Technoprobe, Equita lima target price e conferma Hold

Finanza, Consensus
Technoprobe, Equita lima target price e conferma Hold
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 16,7 euro per azione (-2%) il target price su Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo dopo la pubblicazione dei risultati 2025.

Gli analisti scrivono che la guidance e i messaggi della call confermano un forte momentum, ma al momento senza dare particolare supporto a uno scenario ancora più bullish incorporato dal consensus e dai prezzi di mercato (+26% YTD, +92% a 6M, con valutazioni a 38x-28x EV/EBITDA, a premio sui peers a 32x-25x). "I nuovi mercati restano opzioni interessanti ma con visibilità ancora limitata su timing e contributo (in particolare SiPho) mentre l’accordo per partnership in Cina apre a contributi più importanti da questo mercato dal 2027", viene sottolineato.
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