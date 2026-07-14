Milano 17:35
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Dow Jones 21:10
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Londra: rosso per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Melrose Industries
Ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che presenta una flessione del 2,98%.
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