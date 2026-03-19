Londra: prevalgono le vendite su Endeavour Mining
(Teleborsa) - A picco l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che presenta un pessimo -6,17%.
La tendenza ad una settimana di Endeavour Mining è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Endeavour Mining, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 41,03 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 41,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 40,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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