Londra: prevalgono le vendite su Endeavour Mining

(Teleborsa) - A picco l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che presenta un pessimo -6,17%.



La tendenza ad una settimana di Endeavour Mining è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Endeavour Mining , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 41,03 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 41,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 40,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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