Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.



L'andamento di Endeavour Mining nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Endeavour Mining evidenzia un declino dei corsi verso area 45,61 sterline con prima area di resistenza vista a 46,41. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 45,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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