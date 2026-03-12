Milano 10:02
Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, con un rialzo del 2,08%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Meliá Hotels International più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Meliá Hotels International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,693 Euro e primo supporto individuato a 8,423. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,963.

