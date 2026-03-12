Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, con un rialzo del 2,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Meliá Hotels International
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Meliá Hotels International
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,693 Euro e primo supporto individuato a 8,423. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,963.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)