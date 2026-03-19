Oro e argento in caduta libera: inflazione e guerra in Iran scatenano la fuga dai metalli preziosi

(Teleborsa) - Oro e argento stanno subendo un violento sell-off, con ribassi rispettivamente intorno al 5% e al 10%, mentre i mercati globali sono travolti dai timori legati alla guerra in Iran e al ritorno delle pressioni inflazionistiche.



La correzione ha colpito duramente anche i titoli minerari e gli ETF legati ai metalli preziosi: il ProShares Ultra Silver ETF ha perso il 20% nel pre-market, l’iShares Silver Trust quasi del 10%, mentre l’Aberdeen Physical Silver Shares ETF lasciava sul terreno il 9,9%.



Tra i singoli titoli, Teck Resources perdeva l’8,9%, First Majestic Silver il 10% e Coeur Mining il 9,9%. Il clima negativo si è esteso anche all’Europa, dove l’indice Stoxx Europe Basic Resources cedeva il 6%, con Fresnillo in calo del 9,3% e Antofagasta dell’8,2%.



Il movimento sui metalli riflette un più ampio sentiment di avversione al rischio: azioni e obbligazioni globali sono scese in parallelo, mentre gli investitori monitorano l’evoluzione del conflitto tra Stati Uniti e Iran, ormai alla terza settimana. Il rischio di uno choc energetico, alimentato dai recenti attacchi a infrastrutture in Iran e Qatar, sta riaccendendo i timori inflazionistici.

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