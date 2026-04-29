Guerra in Iran, il Pentagono stima che finora sia costata 25 miliardi di dollari agli Usa

(Teleborsa) - Il costo della guerra in Iran ha raggiunto finora circa 25 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali legati alle munizioni. Lo ha dichiarato dall'Acting Undersecretary for Finances Jules Hurst III davanti alla Commissione Servizi Armati della Camera. Hurst ha precisato che il Pentagono presenterà una richiesta di stanziamento supplementare al Congresso non appena sarà completata una valutazione completa dei costi.



Durante l'audizione, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth h attaccato frontalmente l'opposizione: "La più grande sfida, il più grande avversario che affrontiamo in questo momento sono le parole sconsiderate, codarde e disfattiste dei democratici del Congresso e di alcuni repubblicani"



(Foto: David B. Gleason CC BY-SA 2.0)

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