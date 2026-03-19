Parigi: scambi negativi per Hermes

(Teleborsa) - Retrocede la maison di moda francese , con un ribasso del 2,84%.



L'andamento di Hermes nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Hermes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.781,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.819,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.765,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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