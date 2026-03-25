Parigi: brillante l'andamento di Hermes

(Teleborsa) - Avanza la maison di moda francese , che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.



La tendenza ad una settimana di Hermes è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Hermes evidenzia un declino dei corsi verso area 1.675,8 Euro con prima area di resistenza vista a 1.698,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.661,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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