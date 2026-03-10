Milano 13:47
Parigi: andamento rialzista per Hermes

(Teleborsa) - Scambia in profit la maison di moda francese, che lievita del 2,55%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hermes rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hermes, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.938,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.970,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.924,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
