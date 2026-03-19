Parigi: scambi negativi per Schneider Electric
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo industriale francese, che tratta con una perdita del 2,82%.
L'andamento di Schneider Electric nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo della multinazionale dei prodotti elettrici si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 248,2 Euro. Supporto stimato a 244,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 251,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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