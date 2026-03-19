Milano 14:19
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Dow Jones 18-mar
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Londra 14:19
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Piazza Affari: andamento negativo per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Si muove verso il basso ilproduttore di yacht e superyacht, con una flessione del 2,57%.

Il movimento di Sanlorenzo, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di Sanlorenzo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,97 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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