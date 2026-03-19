Piazza Affari: andamento negativo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso ilproduttore di yacht e superyacht , con una flessione del 2,57%.



Il movimento di Sanlorenzo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di Sanlorenzo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,97 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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