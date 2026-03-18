Piazza Affari: andamento sostenuto per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanlorenzo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Sanlorenzo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,17 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,82. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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