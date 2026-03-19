Piazza Affari: movimento negativo per Avio
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano con un calo del 2,74%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Avio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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