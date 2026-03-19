Piazza Affari: movimento negativo per Avio

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda aerospaziale italiana , che passa di mano con un calo del 2,74%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Avio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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