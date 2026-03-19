Piazza Affari: performance negativa per Stellantis
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta con una perdita del 2,38%.
Lo scenario su base settimanale di Stellantis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Stellantis mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,567 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,687. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,508.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```