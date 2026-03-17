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Piazza Affari: brillante l'andamento di Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Stellantis
Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che avanza bene del 3,24%.
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