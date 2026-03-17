Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che tratta in utile del 3,24% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Stellantis , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,767 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,953 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,645.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```