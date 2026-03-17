Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Stellantis
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta in utile del 3,24% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Stellantis, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,767 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,953 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,645.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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