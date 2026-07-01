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Piazza Affari: seduta molto difficile per Rai Way

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta molto difficile per Rai Way
Si muove in perdita la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,43% sui valori precedenti.
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