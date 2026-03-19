Piazza Affari: violenta contrazione per Mondadori

(Teleborsa) - A picco il gruppo editoriale , che presenta un pessimo -4,18%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mondadori rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo della società che opera nel settore dei media ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,915 Euro. Supporto a 1,855. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,975.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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