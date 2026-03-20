Intermonte vede per Mondadori un 2026 di forte cassa e solidi margini

(Teleborsa) - Intermonte
evidenzia come Mondadori
confermi la solidità della propria redditività in un contesto operativo più morbido, in linea con i risultati preliminari
diffusi il 12 febbraio. L’outlook 2026 prevede una crescita low single-digit di ricavi ed EBITDA, sostenuta dal contributo della divisione Retail e dall’integrazione di Edilportale, mentre il mercato Trade dovrebbe tornare leggermente positivo dopo la debolezza del 2025. La marginalità dovrebbe beneficiare anche del nuovo piano di efficienza sugli OpEx, mentre la generazione di cassa resta robusta, con un FCF yield stimato al 12% nel 2026, a supporto di una politica dei dividendi sostenibile e attraente e di ulteriore M&A in grado di creare valore.
Intermonte conferma il target price a 3 euro, ottenuto tramite una valutazione sui flussi di cassa futuri, e la raccomandazione BUY.