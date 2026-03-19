Renk scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto Renk , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Renk mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 56,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 54. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 58,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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