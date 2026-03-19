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Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in febbraio
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19 marzo 2026 - 09.25
Regno Unito,
Richieste sussidi disoccupazione in febbraio pari a 24,7K unità
, in aumento rispetto al precedente 4,7K unità (la previsione era 25,8K unità).
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