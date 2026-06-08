Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'8 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 08/06/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,2%)
01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 4.682 Mld ¥)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -2,2%; preced. 5%)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso -13,8 punti; preced. -16,4 punti)
Martedì 09/06/2026
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 14,2 Mld Euro; preced. 14,3 Mld Euro)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -55,2 Mld $; preced. -60,3 Mld $)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,08 Mln unità; preced. 4,02 Mln unità)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 2,8%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,5%)
Mercoledì 10/06/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 2,3%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,8%; preced. 2,8%)
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,2%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,7%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,5%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,97 Mln barili)
Giovedì 11/06/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 225K unità)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 6%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 95 Mld piedi cubi)
Venerdì 12/06/2026
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,4%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso -0,2%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -27 Mld £; preced. -27,22 Mld £)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,6 punti; preced. 44,8 punti)
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