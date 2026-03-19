Si muove in ribasso Aurubis a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore tedesco di rame , che passa di mano in perdita del 5,35%.



La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo della big europea del rame ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 158,2 Euro. Primo supporto individuato a 154,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 162,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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