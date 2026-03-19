UK, sussidi disoccupazione febbraio sotto le attese a +24.700 unità

(Teleborsa) - Crescono meno delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito: a febbraio 2026 sono risultati in salita di 24.700 unità, dopo aver riportato una crescita di 4.700 unità a gennaio (rivisto da un preliminare di +28.600). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 25.800 unità stimato dal consensus.



Stabile il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,2% a gennaio, in linea con dicembre e contro il 5,3% atteso dagli analisti.



Nei tre mesi a gennaio, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 84 mila unità, contro la salita di 52 mila unità del mese precedente.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, a gennaio, un incremento del 3,8% escludendo i bonus dal +4,1% del mese precedente, più basso di quanto indicato dagli analisti (+4%), mentre includendo la componente bonus si registra un +3,9%, dal +4,2% del mese precedente, in linea con le attese dagli analisti.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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