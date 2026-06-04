Appuntamenti macroeconomici del 4 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 04/06/2026
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,1%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,2%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 4,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 215K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1,6%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 92 Mld piedi cubi)
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