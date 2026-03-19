Vonovia in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,58% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Vonovia si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 23,5 Euro. Supporto stimato a 21,84. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 25,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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