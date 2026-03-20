Sicurezza Ferroviaria, presentate al MIT le prassi sulla formazione del personale

(Teleborsa) - Sono state presentate ieri al MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le prassi di riferimento UNI/PdR 189 elaborate da Fermerci e UNI – Ente Italiano di Normazione, dedicate alla qualificazione e alla formazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.



L’iniziativa si inserisce in un contesto normativo europeo che ha progressivamente attribuito alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura la piena responsabilità nella definizione delle mansioni di sicurezza essenziali e dei relativi percorsi formativi, rendendo necessario un maggiore coordinamento tra gli operatori. In questo scenario, il settore ha avvertito l’esigenza di dotarsi di riferimenti condivisi in grado di garantire coerenza, qualità e omogeneità nella formazione e nella gestione delle competenze, evitando il rischio di una eccessiva frammentazione dei sistemi di sicurezza.



"La sicurezza ferroviaria rappresenta la cornice fondamentale entro la quale si collocano tutte le attività del settore: è la stella polare che orienta il nostro lavoro e un principio imprescindibile per l’intero sistema", ha dichiarato il Presidente di Fermerci Clemente Carta, aggiungendo "strumenti di normativa volontaria come le prassi di riferimento non sono un appesantimento burocratico per il settore ma un’opportunità per migliorare le regole grazie al coinvolgimento e al contributo diretto di tutti gli attori interessati”.





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