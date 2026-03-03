San Benigno, attiva la nuova galleria ferroviaria: via ai lavori per il Tunnel Subportuale

(Teleborsa) - È entrata in funzione. L’opera permetterà la demolizione dell’attuale galleria Romairone, oggi utilizzata per i traffici portuali, liberando così lo spazio necessario alla realizzazione dell’imbocco del Tunnel Subportuale, il cosiddetto "" della TBM.La ricollocazione della linea ferroviaria portuale rappresenta una delle principali attività finora realizzate da, in coordinamento con il Mit, nell’ambito degli interventi esclusi dal bando di gara pubblicato a gennaio.La nuova galleria artificiale sorge dove una volta si trovava, demolito come primo passo a marzo 2024. Sarà funzionale allo spostamento delle merci in ambito portuale ed è quindi un tassello fondamentale nel complesso mosaico che si è reso necessario modulare al fine di far spazio alla nuova opera garantendo al contempo le attività presenti in porto. Non a caso è stata la prima opera affrontata, eIl nuovo tracciato ferroviario, lungo complessivamente circa 700 m,, sarà in adiacenza alla sopraelevata portuale stradale e nella parte terminale la sottopasserà.La galleria è l'opera principale del nuovo tracciato:, è stata realizzata con 616 conci prefabbricati, ha una larghezza di circa 14 mt che permette di accogliere due binari e i relativi marciapiedi. L’altezza libera all’interno della galleria è superiore ai 6 mt ed è stata progettata per poter permettere, in futuro, l’elettrificazione della linea. Sopra la galleria, una volta realizzato il tunnel,, che collegherà la zona di San Benigno tramite un percorso ciclopedonale, con la Lanterna di Genova.Le altre attività attualmente in corso nella, la realizzazione dell'ultimo tratto della sopraelevata portuale, lo scavo della prima fase del pozzo di lancio della TBM e lo scolmatore del rio San Bartolomeo.Invece le attività lato levante, in zona Foce, riguardano ila cui seguiranno le indagini strutturali sulle mura, la rimozione delle piante e delle ceppaie e le indagini archeologiche.