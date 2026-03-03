San Benigno, attiva la nuova galleria ferroviaria: via ai lavori per il Tunnel Subportuale

(Teleborsa) - È entrata in funzione questa mattina la nuova galleria ferroviaria nell’area di San Benigno
. L’opera permetterà la demolizione dell’attuale galleria Romairone, oggi utilizzata per i traffici portuali, liberando così lo spazio necessario alla realizzazione dell’imbocco del Tunnel Subportuale, il cosiddetto "pozzo di lancio
" della TBM.
La ricollocazione della linea ferroviaria portuale rappresenta una delle principali attività finora realizzate da Autostrade per l’Italia attraverso la controllata Amplia
, in coordinamento con il Mit, nell’ambito degli interventi esclusi dal bando di gara pubblicato a gennaio.
La nuova galleria artificiale sorge dove una volta si trovava l’edificio ex Csm
, demolito come primo passo a marzo 2024. Sarà funzionale allo spostamento delle merci in ambito portuale ed è quindi un tassello fondamentale nel complesso mosaico che si è reso necessario modulare al fine di far spazio alla nuova opera garantendo al contempo le attività presenti in porto. Non a caso è stata la prima opera affrontata, e realizzata in circa 22 mesi a partire da maggio 2024.
Il nuovo tracciato ferroviario, lungo complessivamente circa 700 m, è spostato di circa 70 metri a sud rispetto all'attuale
, sarà in adiacenza alla sopraelevata portuale stradale e nella parte terminale la sottopasserà.
La galleria è l'opera principale del nuovo tracciato: lunga circa 410 mt
, è stata realizzata con 616 conci prefabbricati, ha una larghezza di circa 14 mt che permette di accogliere due binari e i relativi marciapiedi. L’altezza libera all’interno della galleria è superiore ai 6 mt ed è stata progettata per poter permettere, in futuro, l’elettrificazione della linea. Sopra la galleria, una volta realizzato il tunnel, sorgerà il parco della Lanterna
, che collegherà la zona di San Benigno tramite un percorso ciclopedonale, con la Lanterna di Genova.
Le altre attività attualmente in corso nella parte ponente a San Benigno riguardano il completamento della conterminazione di calata Concenter
, la realizzazione dell'ultimo tratto della sopraelevata portuale, lo scavo della prima fase del pozzo di lancio della TBM e lo scolmatore del rio San Bartolomeo.
Invece le attività lato levante, in zona Foce, riguardano il completamento della cantierizzazione
a cui seguiranno le indagini strutturali sulle mura, la rimozione delle piante e delle ceppaie e le indagini archeologiche.