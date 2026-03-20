Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Seduta molto negativa per il Light Sweet Crude Oil, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,08%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 97,76. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 93,13. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 91,58.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)