Milano 10:23
43.933 +0,53%
Nasdaq 19-mar
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Dow Jones 19-mar
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Londra 10:23
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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Seduta molto negativa per il Light Sweet Crude Oil, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,08%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 97,76. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 93,13. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 91,58.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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