Banca Generali riconosciuta "Italy's Best for High-Net Worth" da Euromoney

(Teleborsa) - Banca Generali è la migliore Private Bank in Italia per la clientela "High Net Worth", cioè con patrimonio più elevato. E' quanto stabilito da Euromoney Institutional Investor, che le ha assegnato il premio "Italy's Best for High-Net Worth" in occasione della cerimonia internazionale tenutasi a Londra.



Il riconoscimento rappresenta il "gold standard" del settore per eccellenza e leadership e viene assegnato ogni anno da Euromoney Institutional Investor alle private bank che si distinguono in determinate categorie chiave, come appunto i servizi alla clientela "High Net Worth", le soluzioni di family office, la pianificazione successoria, i servizi digitali, l gestione discrezionale di portafogli e la sostenibilità.



A Banca Generali è stata riconosciuta la crescita nel segmento e le iniziative da "first mover" nelle operazioni straordinarie, come nel caso della recente acquisizione di Intermonte, che avvicina l’investment banking al servizio del Private Banking, rafforzando il posizionamento come punto di riferimento nel dialogo con gli imprenditori.



Dalla nomina a CEO di Gian Maria Mossa dieci anni fa, Banca Generali ha quadruplicato le dimensioni, accelerando nella crescita delle soluzioni personalizzate e nelle piattaforme dedicate ai banker e alla clientela di fascia Private e HNW. In particolare, quest’ultimo segmento, costituito da profili con un patrimonio superiore ai 5 milioni di euro, spesso imprenditori o soggetti caratterizzati da bisogni complessi, rappresentano oggi circa un terzo delle masse private della banca, con oltre 30 miliardi di euro e quasi 2.500 clienti, su un totale di masse "private" di più di 80 miliardi, pari al 73% dei 113 miliardi complessivi.



"Siamo onorati del riconoscimento dalla giuria autorevole di Euromoney, che da anni si confronta con gli investitori globali e alimenta l’informazione, la trasparenza nei dati e quindi i flussi stessi nei mercati. Il nostro gruppo bancario sta crescendo molto tra i clienti con patrimoni rilevanti, come gli imprenditori o le famiglie dalle esigenze più complesse, grazie al forte impegno nella qualità dell’offerta e ai continui investimenti nell’innovazione sia di strumenti, sia di soluzioni per rispondere al meglio alle sfide nella tutela dei patrimoni, ma sono soprattutto le nostre persone con le loro competenze e professionalità a contribuire in questo percorso distintivo", ha sottolineato l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, aggiungendo "lavoriamo su molteplici progettualità, dagli asset digitali ai private markets, passando per le nuove frontiere delle gestioni attive e dal contributo dell’investment banking per le imprese, per un nuovo modello di private banking dove la tecnologia diventa un motore di sviluppo di quel legame di fiducia, tra cliente e banker, che è il cuore del nostro modello di business".



Condividi

```