WIIT, rinnovato contratto quinquennale con operatore retail per oltre 2,6 milioni

(Teleborsa) - WIIT , player europeo nei servizi di cloud computing per applicazioni critiche quotato su Euronext STAR Milan, ha rinnovato per cinque anni il contratto con un importante cliente del settore retail per un valore complessivo superiore a 2,6 milioni di euro. L'accordo prevede la gestione e l'hosting su infrastrutture Private Cloud WIIT dei sistemi applicativi mission-critical del cliente, incluso SAP, ospitati nella Region WIIT Italy North-West con sito di Disaster Recovery nella Region Italy North-East.



"Il rinnovo di questo accordo conferma la capacità di WIIT di affiancare i propri clienti nella gestione di sistemi applicativi complessi e strategici, assicurando continuità operativa, sicurezza e performance - ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT -. La fiducia rinnovata da parte di un operatore di primo piano nel retail testimonia il valore di un modello di servizio solido e di una piattaforma cloud proprietaria progettata per supportare ambienti business-critical nel lungo periodo. A questo si aggiunge un patrimonio di competenze certificate che ci contraddistingue da vent'anni: WIIT è riconosciuta come SAP Operations Partner, a conferma dell'eccellenza nella gestione delle applicazioni critiche e dei processi aziendali."



(Foto: Bethany Drouin)

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