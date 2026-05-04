Banca Investis si rafforza negli alternative investments con l'ingresso di Marco Morisi

(Teleborsa) - Banca Investis, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'ingresso di Marco Morisi nel ruolo di Alternative Investments Advisor.



Negli ultimi anni Banca Investis ha intrapreso un percorso per consolidare la propria leadership nel settore, con l'obiettivo di offrire alla clientela UHNW accesso a deal esclusivi, tech-led e ad alto potenziale, integrando l'offerta tradizionale con asset class capaci di generare valore nel medio-lungo periodo. La strategia ha portato alla creazione di veicoli finanziari dedicati a eccellenze globali dell'Intelligenza Artificiale, come Groq e OpenAI, della space economy, come SpaceX e D-Orbit o della industry dei microreattori nucleari per AI e datacenter come il più recente Aalo Atomics.



Marco Morisi vanta una consolidata esperienza internazionale nei Mercati Privati e nei mercati dei capitali, con un focus specifico su Secondaries, Growth Equity e opportunità strutturate in settori ad alto contenuto tecnologico. Nel suo percorso più recente ha ricoperto il ruolo di Investment Partner presso un family office svizzero con sede a Ginevra, operando da Londra su attività di origination e strutturazione di opportunità nei private markets per family office e investitori privati. In precedenza, è stato Principal a Lexham Partners, fondo di Venture Capital e Growth Equity basato a Londra, dove ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo iniziale della piattaforma. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze rilevanti in realtà globali come Citigroup e Morgan Stanley, occupandosi di operazioni di Equity Capital Markets su scala europea.



"Siamo felici di dare il benvenuto a Marco nella nostra squadra, professionista che vanta una profonda conoscenza dei mercati privati e un background internazionale di alto livello. La sua esperienza sarà importante per continuare a rendere gli investimenti alternativi un driver strategico del nostro percorso di sviluppo - ha commentato Stefano Vecchi, CEO del Gruppo Banca Investis - Il suo ingresso ci permetterà di affiancare con ancora maggiore competenza i nostri clienti nella selezione di opportunità d'investimento ad alto potenziale di crescita".

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