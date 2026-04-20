The Human Safety Net: raggiunti nel mezzo milione di beneficiari fra famiglie e rifugiati

(Teleborsa) - The Human Safety Net, fondazione avviata dal Gruppo Generali nel 2017 con l’obiettivo di liberare il potenziale di persone che vivono in condizioni di vulnerabilità, presenta il Bilancio Sociale 2025, confermando un impegno concreto sulle due sfide su cui ha focalizzato la sua attività, le famiglie con figli fino a 6 anni ed i rifugiati.



I due programmi puntano ad affrontare trasformazioni sociali profonde come il calo della natalità, l’invecchiamento della popolazione, la crescente fragilità dei nuclei familiari, la necessità di ampliare la partecipazione al mercato del lavoro e di costruire comunità più inclusive e coese.



Nel 2025 sono stati mobilitati complessivamente 16,2 milioni di euro a sostegno delle ONG partner, che hanno coinvolto più di 515.000 beneficiari, con più di 100.000 ore di attività da parte dei volontari, grazie all'effetto combinato di sostegno finanziario, accompagnamento alle organizzazioni partner, co-finanziamento, misurazione dell’impatto e contributo del tempo e delle competenze delle persone di Generali come volontari.



Dal 2017 ad oggi The Human Safety Net ha complessivamente raggiunto oltre 1,3 milioni di persone grazie a una rete di 98 ONG partner attiva a livello globale in 25 Paesi tra Europa, Asia e America Latina.



"Al centro della nostra evoluzione vi è l’ambizione di costruire, in ogni Paese in cui operiamo, un impatto su scala a livello nazionale. Per The Human Safety Net questo significa perseguire una strategia di lungo periodo, basata su una logica di partnership aperta e trasversale, capace di raggiungere un numero crescente di comunità e di generare un cambiamento sociale duraturo, attraverso un approccio radicato nei territori e basato sulla collaborazione tra fondazioni, ONG locali e attori del settore pubblico e privato", ha affermato Simone Bemporad, Vice Presidente della Fondazione The Human Safety Net e Chief Communications and Public Affairs Officer del Gruppo Generali.



Per quanto concerne il programma dedicato alle Famiglie, attivo in 23 Paesi con una comunità di 65 ONG, dal 2017 ha raggiunto

complessivamente 484.676 caregiver e 844.609 bambini, per un totale di 1.329.285 beneficiari. Nel 2025, i risultati misurati mostrano che: il 94% dei genitori coinvolti è più consapevole dei bisogni di sviluppo del proprio bambino; il 91% ha migliorato conoscenze, competenze e strategie genitoriali; il 91% dei bambini beneficia di maggiori opportunità di stimolazione e apprendimento precoce.



Per il programma dedicato ai Rifugiati, attivo in 7 Paesi con una comunità di 33 ONG, dalla sua nascita ha supportato oltre 18.000 imprenditori e persone in cerca di lavoro. I dati cumulativi al 2025 evidenziano risultati concreti: 1.290 imprese create, di cui il 73% ancora attive; 3.979 posti di lavoro ottenuti; il 54% dei partecipanti con un contratto di lavoro oltre i 12 mesi. Inoltre, nel 2025 il 73% dei partecipanti ha aumentato la propria fiducia e consapevolezza rispetto alla possibilità di avviare un’attività o trovare lavoro ed il 71% mostra un maggiore livello di inclusione sociale o economica.





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