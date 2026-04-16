Eventi e scadenze del 16 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 16/04/2026

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

Festival delle Scienze 2026 - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - XXI edizione del Festival dal tema "Caos e armonia". In programma conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Il Festival esplora tematiche universali attraverso la prospettiva della scienza più avanzata, coinvolgendo importanti ricercatori a livello nazionale e internazionale (da mercoledì 15/04/2026 a domenica 19/04/2026)

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

G20 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Washington, DC - Riunione, sotto la presidenza statunitense, dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20, in occasione del Meeting di Primavera del Gruppo Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti

Politica europea - Ursula von der Leyen - Bruxelles - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra Mark Rutte, Segretario Generale della NATO

09:00 - Cv Spring Day - Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana Milano - 12ª edizione dell'evento di riferimento per la credit industry organizzato da Credit Village che riunisce i principali protagonisti del settore, C-level, banche, investitori, advisor, studi legali, servicer e infoprovider. Tra gli interventi, Chiara Lombardi (Partner-Private Credit Solutions PwC United Kingdom), Alessandro Decio (AD e DG Banco di Desio e della Brianza), Riccardo Serrini (CEO Prelios), Giulio Brunetti (Executive Director J.P.Morgan) e Antonello Aquino (Managing Director-Financial Institutions Moody's Ratings)

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso all'evento di Confindustria Accessori Moda - Roma, Camera dei Deputati - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento 'L'impatto delle crisi globali sul Made in Italy. Prospettive e interventi per il comparto della moda', organizzato da Confindustria Accessori Moda

11:00 - Il Presidente Mattarella alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2026 - Roma, Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione - Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2026 a Roma, con particolare riferimento alla sede centrale. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Design Economy 2026 - ADI Design Museum, Milano - Presentazione del report Design Economy 2026, appuntamento annuale dedicato al contributo del design alla competitività, all'innovazione e alla sostenibilità del sistema produttivo italiano promosso da Fondazione Symbola, ADI – Associazione per il Disegno Industriale, Deloitte Private e POLI.design. Tra gli interventi, Luciano Galimberti, Presidente ADI, Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader Italia e Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola

12:00 - Istat - I bilanci consuntivi dei comuni - Anno 2024

Aziende:

Abbott Laboratories - Risultati di periodo

Alcoa - Risultati di periodo

Banca Generali - Assemblea: Bilancio

Banca Ifis - Assemblea: Bilancio

Banca Mediolanum - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025

Banco BPM - Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci

BasicNet - Assemblea: Bilancio

Campari - Assemblea: Bilancio

Dotstay - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurocommercial Properties - CDA: Bilancio

Fidia - CDA: Bilancio

IGD - Assemblea: Bilancio

Intercos - Assemblea: Bilancio

Manpowergroup - Risultati di periodo

Netflix - Risultati di periodo

OVS - CDA: Bilancio

PepsiCo - Risultati di periodo

Pirelli - CDA: Bilancio

Prysmian - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 in unica convocazione

Tesselis - CDA: Bilancio

U.S. Bancorp - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```