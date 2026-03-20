BCE, Barclays prevede rialzi ai tassi di 25 punti base sia ad aprile che a giugno

(Teleborsa) - Barclays prevede ora che la Banca centrale europea (BCE) aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base nella prossima riunione di aprile, seguita da un ulteriore aumento di 25 punti base nella riunione di previsione di giugno, portando così il tasso sui depositi al 2,5%.



"Pur in presenza di incertezza sull'intensità e la durata del conflitto, nonché sull'entità degli effetti di secondo livello, questo percorso si adatta alla funzione di reazione agile della BCE e fornisce una risposta solida ai rischi di inflazione al rialzo", si legge nella ricerca della banca d'affari



Gli aumenti di aprile e giugno sembrano "ottimali", afferma Barclays, data una distribuzione dell'inflazione a medio termine fortemente asimmetrica al rialzo. "In tutti gli scenari, i tassi di riferimento dovrebbero essere almeno 50 punti base più alti per stabilizzare l'inflazione al target del 2% nel medio termine - viene sottolineato - In breve, mantenere la politica monetaria invariata non garantisce l'inflazione al target nel medio termine in nessuno scenario".



Se lo shock energetico si attenuasse rapidamente, un tasso sui depositi del 2,5% potrebbe essere sufficiente a stabilizzare l'inflazione al target nel medio termine, con costi di produzione e occupazione limitati. Se il contesto energetico dovesse deteriorarsi o l'inerzia inflazionistica dovesse diventare più evidente, la BCE sarebbe comunque in una buona posizione per procedere gradualmente verso politiche restrittive, sostengono gli analisti. Questa possibilità è importante perché la persistenza di misure restrittive peggiora drasticamente il trade-off tra inflazione e attività economica.

Condividi

```