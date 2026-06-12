Barclays acquisisce GoHenry, piattaforma di gestione del denaro per ragazzi dai 6 ai 18 anni

(Teleborsa) - Barclays, attraverso Barclays Bank UK, ha stipulato un accordo per acquisire GoHenry da Acorns Grow Incorporated, con closing previsto per il quarto trimestre del 2026.



La piattaforma digitale di GoHenry - si legge in una nota - permette ai bambini del Regno Unito di imparare a guadagnare, risparmiare, spendere e investire attraverso un'app appositamente creata, con strumenti integrati che consentono ai genitori di monitorare, guidare e supportare le scelte finanziarie dei propri figli.



L'app permette ai bambini di effettuare pagamenti tramite una carta di debito prepagata con controlli parentali, impostare obiettivi di risparmio e completare lezioni di educazione finanziaria, mentre i familiari possono investire nel loro futuro attraverso i Junior ISA (Individual Savings Account).



L'operazione accelera la strategia di Barclays volta a consolidare le relazioni con i clienti, inclusi quelli con un elevato patrimonio netto, attraverso funzionalità create appositamente. L'istituto intende mantenere il marchio GoHenry con la sua app dedicata. L'operazione unisce una rinomata offerta rivolta ai giovani con l'esperienza di Barclays nel settore bancario, consentendo a Barclays di servire clienti di tutte le età.



Si prevede che l'operazione ridurrà il coefficiente CET1 di Barclays di circa 5 punti base al momento del perfezionamento (sulla base del coefficiente CET1 di Barclays al 31 marzo 2026). L'operazione non influirà sulle previsioni o sugli obiettivi finanziari di Barclays Group o Barclays UK per il 2026 o il 2028.

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