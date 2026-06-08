Avio, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,66%

(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,656% in Avio , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'1 giugno 2026.



In particolare, l'1,047% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 4,560% sono Right to recall senza data di scadenza, lo 0,050% sono Portfolio Swap con date di scadenza comprese tra il 01/02/2027 e il 29/04/2027; CFD senza data di scadenza.

Condividi

```