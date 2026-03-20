Bechtle in discesa a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Bechtle, che esibisce una perdita secca dell'11,58% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Bechtle, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,83 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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