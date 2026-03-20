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Bechtle, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Bechtle, scendono le quotazioni a Francoforte
In forte ribasso Bechtle, che mostra un -11,58%.
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