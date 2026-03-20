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Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa del 2,01%

Il DAX termina a 22.380,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa del 2,01%
Affonda sul mercato Francoforte, che esibisce un -2,01% e chiude la seduta a 22.380,19 punti.
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