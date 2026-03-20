Milano 10:26
43.949 +0,57%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:26
10.083 +0,19%
Francoforte 10:26
22.957 +0,51%

Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,24%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.957,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,24%
Si è mossa in territorio negativo Shanghai, in ribasso dell'1,24%, archiviando la giornata a 3.957,05 punti.
Condividi
```