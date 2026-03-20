Milano 10:27
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Dow Jones 19-mar
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Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Banks
In forte aumento l'indice bancario europeo, che con il suo +1,65% avanza a quota 243,44 punti.
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