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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications
Giornata negativa per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la seduta a 393,1 punti, in calo dell'1,46%.
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