Fitto su conflitto Medio Oriente: "E’ importante che Europa dia segnali di unità"





(Teleborsa) - In questo momento complesso è importante che "l’Europa dia segnali di unità". Lo dice il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea,, intervenendo alil Festival Euromedierraneo dell’Economia, promosso dal quotidiano l’Altravoce e che si è tenuto a Napoli. Fitto intervistato dal direttore del quotidiano,, commenta la decisione del Consiglio Europeo di riunire i capi di Stato e di Governo in merito alla delicata situazione in Medio Oriente."La mia esperienza dice che alla fine un giusto compromesso sarà necessario e inevitabile per poter rafforzare la presenza e la posizione di Roma per affrontare il momento che stiamo vivendo". Secondo il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, "questo testimonia come alcune scelte politiche abbiano degli impatti completamente differenti rispetto ai singoli Stati membri e quindi è necessario lavorare per giungere a un compromesso".