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Francoforte: andamento sostenuto per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Knorr-Bremse
Seduta positiva per Knorr-Bremse, che avanza bene del 2,56%.
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